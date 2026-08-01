Луис Сквиччиарини прокомментировал приговор суда Лерчек

Жених Лерчек: благодарен, что она получила шанс быть рядом со своей семьей

Жених Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини спустя сутки после вынесения приговора блогеру вышел на связь в соцсетях. Он поблагодарил всех, кто поддерживал их семью.

Хореограф также поделился новым семейным видео. На нем Лерчек проводила время с ним и детьми. Он признался, что переживал за Чекалину, ведь она проходила лечение и ей нельзя было стрессовать.

«Я хочу сказать, что я очень благодарен, и Лера тоже, что мы можем быть вместе, что она получила шанс быть со своей семьей рядом. Спасибо всем, кто поддерживал, писал. Прямо сейчас мы хотим быть сфокусированы на ее здоровье и лечении», — написал Сквиччиарини.

Ранее адвокат блогера Константин Третьяков заявил, что у защиты возникли вопросы к расчету суммы штрафа и правильности применения закона. Они намерены обжаловать приговор, но пока ждут изготовления полного текста документа.