«Лучшее место для жизни». Олег Тактаров сравнил Россию и США

Россия — лучшее место для жизни и самая свободная страна. К такому выводу пришел бывший боец MMA и актер Олег Тактаров в беседе с изданием Sport24 .

По словам Тактарова, Россия сегодня выглядит более комфортной и безопасной для жизни, чем США, где он долгое время жил и работал. По его словам, это реально лучшее место для человека его возраста.

«Я даже не могу назвать один или несколько аспектов, потому что свобода в России во всем», — сказал он.

Говоря о США, актер отметил, что страна переживает серьезные проблемы с безопасностью и уровнем жизни. Он пояснил, что сейчас в Америке бензин стоит в четыре раза дороже, чем в России. Кроме того, безопасность на нуле и бездомные в магазинах воруют все, что хотят. Спортсмен подчеркнул, что России он с подобным не сталкивался.

Ранее главный тренер клуба континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» Митч Лав рассказал, что ему комфортно жить в России. Особо он отметил российскую еду и гостеприимство.