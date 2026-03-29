«На высшем уровне». Канадский хоккейный тренер оценил российскую еду и гостеприимство

Главный тренер клуба континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» Митч Лав рассказал о том, что произвело на него особенно сильное впечатление после переезда в Россию. Своими эмоциями он поделился с «Матч ТВ» .

Тренер отметил, что ему комфортно жить в России. Атмосфера здесь оказалась намного приятнее, чем он ожидал.

«Насколько здоровая и вкусная еда по сравнению с Северной Америкой. Моя жена приехала сюда несколько недель назад. Уровень жизни, люди — все на высшем уровне. Очень гостеприимно к нам относятся, что очень важно. <…> Нам здесь очень нравится», — сказал Лав.

Канадского специалиста не смутило даже отсутствие солнца в Санкт-Петербурге, где он теперь работает. Адаптация, по его словам, прошла спокойно и быстро.

«Я 20 лет прожил в Сиэтле. В принципе то же самое. Санкт‑Петербург — очень классный город для жизни», — отметил он.

Митч Лав возглавил «Шанхайские Драконы» в январе 2026 года. Предыдущий тренер Жерар Галлан ушел в отставку, о чем выразили сожаление многие игроки команды.