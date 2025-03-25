Известная певица Виктория Цыганова не согласилась с решением суда освободить актера Михаила Ефремова из колонии по УДО. Об этом она написала в Telegram-канале .

Певица заявила, что Ефремова следовало оставить в местах лишения свободы, поскольку, по ее мнению, процесс перевоспитания пока еще не завершился.

«Ефремова выпустили по УДО из тюрьмы. Тушите свет… За езду в нетрезвом виде и убийство актер отсидел всего четыре года. Суд посчитал, что „цели уголовного наказания на данный момент достигнуты“. Букет Ефремова: наркоман, убийца и алкоголик. Его освобождение ничем хорошим не закончится. Лучшее место для него — тюрьма, пока не перевоспитается. Очень жаль, что у нас не работает ни общественное мнение, ни закон», — написала Цыганова.

В понедельник, 24 марта, Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении.