«Ползла до подъезда». Дана Борисова рассказала о последствиях приема «Оземпика»

Телеведущей Дане Борисовой пришлось пережить серьезные последствия после приема «Оземпика». О побочных эффектах препарата она рассказала в интервью RTVI для документального фильма «Цена стройности».

«Я два раза потеряла сознание на улице, гуляла с собакой. Один раз об стену ударилась головой. Потом, значит, у меня был нюанс такой, что я упала и ползла до подъезда», — поделилась она.

Борисова пояснила, что не знала, какая ей подходит дозировка этого лекарства. Она вколола большую дозу лекарства и почувствовала себя плохо.

По словам телеведущей, у нее сначала стало расплывчатым зрение, а после она практически ослепла. Спустя неделю, уменьшив дозу, Борисова почувствовала прилив бешеной энергии и потеряла аппетит. Она также давала это лекарство дочери Полине Аксеновой.

«Мы ей делали всего два укола, один в неделю. Ее стало тошнить, она хорошо схуднула. Сейчас она обратно поправилась, вес вернулся. У нее непонятный был какой-то эффект. Она решила не продолжать. Ну, и как бы я была против», — объяснила Борисова.

Не так давно дочь телеведущей набила на своем теле две татуировки. Она показала их подписчикам в соцсетях.