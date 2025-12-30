«Лучше бы родила собаку». Раскрыто последнее обещание Брижит Бардо сыну

Daily Mail: Брижит Бардо обещала сыну никогда не говорить о нем в интервью

Актриса Брижит Бардо пообещала своему сыну Николя-Жаку Шарье никогда не упоминать его в интервью. Об этом сообщил The Daily Mail .

Бардо отреклась от сына в 1963 году после развода с актером Жаком Шарье. В последующие годы она неоднократно высказывалась о нем крайне жестко, заявляя, что лучше бы «родила собаку» вместо Николя-Жака.

По данным издания, после родов актриса тяжело переживала изменение собственного тела, отказалась кормить ребенка грудью и уже через несколько дней вернулась к съемкам. В дальнейшем она неохотно общалась с сыном. Повзрослев, Николя-Жак даже не сообщил матери о своей свадьбе.

Брижит Бардо скончалась 28 декабря в возрасте 91 года. Точная причина не раскрывается. Известно, что в последнее время она болела, проходила лечение в больнице и перенесла операцию, после которой продолжила восстановление в своем доме в Сен-Тропе.