Ложная тревога: Буланова рассказала о самочувствии после концерта

Буланова рассказала, что продолжает выступать после сообщений о госпитализации

В интернете появилась информация, что Татьяна Буланова оказалась под капельницей после очередного концерта. 360.ru связался с артисткой, чтобы уточнить детали.

«Все в порядке! Ложная тревога. Простуда плюс переутомление. Сегодня уже лучше», — рассказала певица.

Она добавила, что работает в плотном гастрольном графике: сегодня концертом в Пензе завершается очередной тур, а 27-го уже начинается следующий.

Ранее Буланова рассказала, что делала, если забывала текст песен во время выступлений. Она призналась, что так поступают многие артисты, и добавила, что сама страдала этим из-за дефицита витамина B12, но сейчас уже устранила проблему.