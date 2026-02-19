Певица Буланова призналась, что направляла микрофон в зал, когда забывала текст песни

Известная российская певица Татьяна Буланова призналась, что иногда забывает текст своих песен во время выступлений. Об этом она сообщила в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам исполнительницы хита «Один день», в таких ситуациях артисты используют одну хитрость.

«Приходится направлять микрофон в сторону зрительного зала, чтобы вместо тебя допели», — призналась звезда.

Буланова также отметила, что в ее случае причиной подобных «временных провалов в памяти» мог быть дефицит витамина В12, однако сейчас эта проблема уже решена.