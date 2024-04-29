Экс-генпрокурор заявил о возможности раскрыть дело журналиста Листьева | 360°

Общество 29 апреля 2024, 13:59 Экс-генпрокурор заявил о возможности раскрыть дело журналиста Листьева Бывший генпрокурор Скуратов: дело журналиста Листьева еще можно раскрыть РИА «Новости»

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Экс-генпрокурор Юрий Скуратов заявил о возможности раскрыть дело о расправе в марте 1995 года над тележурналистом Владиславом Листьевым. Об этом специалист заявил в интервью Аналитическому центру ТАСС.

«Я убежден, что [возможность] есть. Там есть еще шансы», — подчеркнул бывший генпрокурор.

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Он добавил, что дело Листьева останется для него «больной темой». Следствие допустило ошибки, которые стали препятствием на пути расследования. Речь идет о недобросовестности работников оперативных служб, в результате которой информация утекла на сторону, признал Скуратов.

Журналист Листьев получил широкую известность в конце 1980-х годов. В январе 1995-го он занял должность гендиректора Общественного российского телевидения (ныне — Первый канал). В марте того же года на Листьева напали в подъезде его же дома в Москве.