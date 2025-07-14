Лолита похвасталась покупкой своего гнезда в Турции

Певица Лолита рассказала о покупке недвижимости в Турции. Артистка в шутку заявила, что приобрела квартиру в долгострое. Видео она опубликовала в Telegram-канале.

Лолита снялась на фоне горы с пещерами в Каппадокии. Одну из пещер она назвала своей новой квартирой в долгострое.

«Ему, наверное, две-три тысячи лет. Черт знает, он достроится когда-нибудь или нет. Но вот видите то гнездо? Это моя квартира, присоединяйтесь», — сказала она.

Также Лолита попросила не искать намеков в шутке. Некоторые поклонники звезды предположили, что таким образом она высмеяла скандал с телеведущей Ларисой Гузеевой после рекламы виллы на Бали.

Ранее Гузеева рекламировала финансовую пирамиду Сергея Домогацкого. Он собрал деньги на строительство вилл, но не выполнил обязательств перед людьми. Пострадавшие потребовали наказать бизнесмена и телеведущую.