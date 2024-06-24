Лобода показала фото из больницы после операции

Украинская певица Светлана Лобода снялась в больнице после операции на руке

Украинской певице Светлане Лободе, сбежавшей из России с началом СВО, прооперировали руку после перелома. Артистка в своем Instagram* показала поклонникам снимки из больничной палаты.

На фото видно, что певица лежит на кровати и что-то смотрит в ноутбуке. Ее правая рука в гипсе.

Лобода добавила к снимкам текст, в котором рассказала, что активно провела выходные. По ее словам, за два дня она побывала в больнице, посетила рок-оперу «Rock Me Amadeus», музей Сиси и выставку в доме Моцарта.

На днях Лобода во время съемок нового видеоклипа сломала руку. Несмотря на травму, она не отменила концерты. В Вене она исполнила старые композиции. Только после выступлений артистка легла на операцию.

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