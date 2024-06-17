«Птичка ранена». Светлана Лобода сломала руку на съемках клипа

Певица Лобода сломала руку на съемках клипа и выступила в Вене с гипсом

Украинская певица Светлана Лобода сломала руку во время съемок клипа незадолго до европейского тура. О произошедшем она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Ваша птичка немножко ранена… но, надеюсь, ненадолго! Два дня назад мы снимали новый видеоклип на летний сингл, где я имела неосторожность сломать руку», — написала Лобода.

Она призналась, что ее уговаривали отменить выступления, но певица отказалась. Лобода исполнила старые хиты на концерте в Вене.

Ранее концерт певицы в Латвии закончился скандалом. Во время выступления на дне города Даугавпилс поклонники обратили внимание, что артистка не попадала в ноты и у нее появились большие проблемы с голосом.

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