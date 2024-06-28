«Как Гарик так рано встал?» Харламов показал уникальные кадры с женой

Комик Харламов впервые после свадьбы опубликовал совместный ролик с Ковальчук

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Комик, ведущий и шоумен Гарик Харламов впервые после свадьбы решил показать совместный с актрисой Екатериной Ковальчук ролик. Кадры с женой он разместил на своей странице в социальной сети Instagram*.

На видео молодожены стоят в обнимку на террасе неподалеку от бассейна и любуются горами. При этом Харламов решил не разглашать место отдыха.

«Мы с женой играем в гляделки с горой. Либо она к нам, либо Магомед», — написал он.

Поклонники написали множество комплементарных и шутливых комментариев под этим постом. Многие выразили восхищение новой семье и пожелали прожить всю жизнь в обнимку как на ролике.

«Как Гарик так рано встал? Уникальные кадры», «Гарик любит жениться», «Гусар забрал все-таки свою правнучку у Мити», «Совет да любовь, но брачный контракт надеюсь, подписал», — написали пользователи.

Недавно Ковальчук показала фанатам обручальное кольцо, подаренное супругом. Журналисты выяснили, что украшение для любимой Харламову обошлось в полмиллиона рублей.

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