«Люди действуют мне на нервы». Адель призналась, что мечтает поселиться на ферме

Певица Адель заявила, что хочет переселиться на ферму и общаться с животными

Британская певица Адель призналась, что мечтает поселиться на ферме. Об этом 36-летняя артистка заявила на концерте в Мюнхене, сообщило издание Yahoo .

У звезды есть три домашние собаки, но она хочет больше «общаться с животными». Адель призналась, что мечтает обзавестись курами и создать свою мини-ферму.

«Я хочу обустроить небольшую ферму: по сути, проводить все свое время с такими людьми, как вы, своей публикой и животными, в основном потому, что думаю: люди отстой и чертовски действуют мне на нервы», — высказалась артистка.

Также исполнительница оскароносного хита Skyfall с юмором сказала, что хочет быть пандой.

Как сообщал RT, украинцы обвиняли Адель в поддержке России. Причиной недовольных комментариев стало концертное платье артистки. Адель выступила в Лас-Вегасе в наряде от бренда Валентина Юдашкина.