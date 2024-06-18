Украинцы обвинили певицу Адель в поддержке России

Выступившую в платье от Юдашкина певицу Адель обвинили в поддержке СВО

Украинцы обвинили британскую певицу Адель в поддержке России и спецоперации. Причиной стало концертное платье исполнительницы. Об этом сообщил RT.

Возмущение украинцев вызвала выступление звезды в Лас-Вегасе в платье от бренда Валентина Юдашкина. Под постом Адель в Instagram* украинские пользователи написали, что ее наряд «залит кровью», ведь его создал тот же человек, который сшил форму для российской армии.

Дом моды Валентина Юдашкина в течение двух месяцев работал над дизайном и пошивом платья для певицы Адель. После того, как наряд был готов, его отправили команде исполнительницы в США.

По заказу стилиста певицы платье сшили в черном цвете. За основу наряда взяли образы из последней коллекции, которые демонстрировали на Неделе моды в Дубае.

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