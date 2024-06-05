Актриса Макеева призналась, что аппаратная косметология помогает ей сохранять молодость

Российская актриса Анастасия Макеева раскрыла секрет сохранения молодости. С этой задачей звезде помогает аппаратная косметология, сообщил сайт «Аргументы и факты».

По словам артистки, проблему с сосудами она решает благодаря «фотовспышкам». Еще одна излюбленная процедура Макеевой — ревитализация лица.

Актриса отметила, что регулярные обращения к косметологу способны отодвинуть вопрос о пластических операциях, добавил сайт kp.ru.

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