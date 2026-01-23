Любовь Успенская устроила потасовку со стюардессой из-за собаки в самолете

Успенская рассказала о скандале со стюардессой из-за собаки на борту

Певица Любовь Успенская попала в скандал на борту самолета из-за собаки, которую взяла с собой. Певица рассказала о случившемся в беседе с «Общественной службой новостей» .

По слова артистки, бортпроводница сразу преградила ей путь, как только увидела питомца на руках у пассажирки. Стюардесса заявила о нарушении правил транспортировке животных.

Самой певице не позволили занять место, чтобы спокойно обсудить ситуацию. Постепенно обстановка стала накаляться — Успенская перешла на повышенный тон.

«Слово за слово, и она вызвала полицию. В общем, пересела я на другой самолет, подальше от этой ненормальной, и улетела со своей собакой в Омск», — отметила артистка.

Ранее исполнительница рассказала, что неоднократно сталкивалась с травлей.