Певица Успенская рассказала, что неоднократно сталкивалась с травлей

Российская исполнительница шансонов Любовь Успенская поделилась опытом столкновения с негативной реакцией аудитории и попытками отмены выступлений. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам артистки, первый серьезный случай травли произошел вследствие скандала с ее дочерью Татьяной Плаксиной. Проблемы, возникшие в отношениях, привлекли внимание журналистов, вызвав общественный резонанс и волну критики.

«Меня обвиняли во всем и унижали, называя плохой матерью, и так далее», — призналась звезда.

Позже она подверглась второй волне негативных отзывов, когда приняла решение стать гражданином России. Некоторые недоброжелатели даже желали Успенской смерти.