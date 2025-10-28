Любовь Успенская рассказала, как попала в американскую тюрьму

Певица Любовь Успенская рассказала, как однажды попала в американскую тюрьму. Воспоминаниями она поделилась в очередном выпуске YouTube-шоу «Вопрос ребром ».

Артистка заявила, что однажды пьяной села за руль и помчалась по шоссе на 180 километрах в час. Из-за громкой музыки в салоне она не слышала, что за ней гонятся полицейские.

«В общем, я отсидела ночь. Когда выходила, мне мои друзья и третий муж говорили: „Любаня откинулась!“» — вспомнила Успенская.

Позднее певица опоздала в суд по этому делу, и на нее надели наручники. Однако ее адвокаты сумели грамотно сработать, и уже на следующий день она давала концерт в Торонто.

