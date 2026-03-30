Королева русского шансона раскрыла свою главную мечту

Любовь Успенская призналась, что хотела бы оставаться на сцене до смерти

Певица Любовь Успенская призналась, что хотела бы оставаться на сцене до смерти. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Самая главная мечта — это на сцене до смерти, до конца своей жизни, но не завтра, не волнуйтесь», — сказала артистка.

Успенская призналась, что в детстве мечтала разбогатеть, чтобы покупать себе все, что захочется. Со временем она осознала, что материальное в жизни не самое главное, у нее сменились приоритеты.

В воскресенье, 29 марта, Успенская, которую называют королевой русского шансона и городского романса, дала сольный юбилейный концерт «Люба Успенская. 55 лет на сцене» на площадке Live Арены. До этого «Вечерняя Москва» писала, что артистка может заработать за это выступление около 85,5 миллиона рублей на проданных билетах.

Ранее Успенская признавалась, что перестала обращать внимание на медиа, распространяющие о ней ложную информацию. По ее словам, «дуракам закон не писан» и пугать судами их бесполезно.