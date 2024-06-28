«Любит свое тело». Анджелина Джоли достигла экстремальной худобы

Голливудская актриса Анджелина Джоли весит меньше 45 килограммов при росте в 169 сантиметров. При этом артистка довольна своей фигурой, сообщил источник из ее окружения журналистам In Touch Weekly .

По его словам, Джоли все понимает про свою излишнюю худобу, но не планирует набирать массу, так как довольна своим телом. Инсайдер отметил, что актриса, надевая откровенные наряды, всегда готова к критике и осуждению общественности.

«Энджи любит свое тело и то, как она выглядит, и ей нравится выставлять это напоказ», — заявил собеседник издания.

Он уточнил, что вес Джоли составляет примерно 44 килограмма.

Недавно Джоли и ее 15-летняя дочка побывали на премьере мюзикла Reefer Madness The Musical в Лос-Анджелесе. Обе оделись в одинаковом стиле, выбрав брючные черные костюмы.