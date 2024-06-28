«Любит свое тело». Анджелина Джоли достигла экстремальной худобы
In Touch Weekly: американская актриса Анджелина Джоли весит около 44 килограммов
Голливудская актриса Анджелина Джоли весит меньше 45 килограммов при росте в 169 сантиметров. При этом артистка довольна своей фигурой, сообщил источник из ее окружения журналистам In Touch Weekly.
По его словам, Джоли все понимает про свою излишнюю худобу, но не планирует набирать массу, так как довольна своим телом. Инсайдер отметил, что актриса, надевая откровенные наряды, всегда готова к критике и осуждению общественности.
«Энджи любит свое тело и то, как она выглядит, и ей нравится выставлять это напоказ», — заявил собеседник издания.
Он уточнил, что вес Джоли составляет примерно 44 килограмма.
Недавно Джоли и ее 15-летняя дочка побывали на премьере мюзикла Reefer Madness The Musical в Лос-Анджелесе. Обе оделись в одинаковом стиле, выбрав брючные черные костюмы.