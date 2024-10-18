Ливанову потребовалась помощь медиков из-за риска нового инсульта

Народный артист РСФСР Василий Ливанов обратился за помощью к медикам. Он пожаловался на низкое давление и слабость, сообщил Telegram-канал Shot .

С жалобами на слабость Василий Ливанов вызвал скорую. Приехавшие на место медики оказали 89-летнему артисту первую помощь. По данным канала, состояние актера не угрожало его жизни. Звезда телесериала «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» от госпитализации отказался, артиста оставили дома на амбулаторном лечении.

Ливанову ранее диагностировали третий по счету инсульт и удалили тромб. Недавно его выписали из больницы.

Также у народного артиста РСФСР обнаружили рак. Злокачественную опухоль нашли после проведения МРТ, когда артист проходил комплексное обследование. Болезнь не прогрессирует, однако Ливанову придется наблюдаться у онколога раз в год.