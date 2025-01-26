Ливанов попал в реанимацию с расстройством кровообращения мозга

У актера Василия Ливанова диагностировали расстройство кровообращения головного мозга. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, артист несколько суток провел в реанимации.

«Скорая привезла артиста в больницу на днях. Врачи положили его в реанимацию», — написали авторы поста.

Они добавили, что Ливанов чувствовал себя плохо. Он жаловался на слабость, учащенное сердцебиение и головокружение. Вскоре состояние актера улучшилось, и его перевели в обычное отделение.

Ранее Mash сообщил о резком ухудшении состояния здоровья актера на фоне устойчивой к антибиотикам бактериальной инфекции. Обычно такие болезни возникают у тех, кто долго принимает лекарства. Однако жена Ливанова Елена не подтвердила информацию об ухудшении состояния мужа. Она отметила, что с ним все хорошо, а откуда берутся такие слухи — неизвестно.