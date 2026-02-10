Сегодня 20:11 Семикратного чемпиона F1 тащат в логово Кардашьян. Роман Ким и Хэмилтона — хайп или правда? 0 0 0 Фото: Cover Images, Ian Bundey _ Mps Agency / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Знаменитости

Отношения

Канье Уэст

Ким Кардашьян

Слухи о романе телезвезды Ким Кардашьян и семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона подтвердились — пара впервые появилась вместе на публике. Фанаты F1 в шоке: далеко не все верят в искренность этих отношений. Что известно об этих звездных шашнях сейчас — в материале 360.ru.

Блогершу и спортсмена сняли на видео во время Супербоула LX на стадионе Levi’s Stadium в Санта-Кларе. Пара позировала на трибуне. Предпринимательница вышла в свет в облегающем черном наряде с глубоким декольте. Компанию Ким и Льюису составили сестра Кардашьян — модель Кендалл Дженнер — и рэпер Tyler the Creator. Видео с возлюбленными появилось на странице британского и ирландского подразделения Национальной футбольной лиги в Instagram*. Эксперт по чтению по губам рассказал Daily Mail, о чем беседовали телезвезда и гонщик. Видимо, Льюис обещал Ким знакомство с семьей.

Я не веду к своей маме какую попало девушку. Я имею в виду, что вы когда‑нибудь познакомитесь. Она будет очень рада тебя видеть. Льюис Хэмилтон

Журнал Cosmopolitan ранее сообщал, что возлюбленные устроили свидание в лондонском поместье Эстель. Ким прилетела из Лос-Анджелеса на частном самолете, Хэмилтон — на вертолете. Пара остановилась в отеле Le Bristol. Тогда они насладились романтическим ужином и парным массажем. «Несколько человек стояли на страже двери номера, чтобы никто не мог потревожить влюбленную пару», — отметили авторы материала.

Фото: Chris Joseph/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Как познакомились Кардашьян и Хэмилтон Кардашьян и Хэмилтон знакомы с 2014 года — они вместе посетили церемонию вручения GQ Men of the Year Awards. Англичанин встречался с певицей Николь Шерзингер, американка была женой рэпера Канье Уэста. Известно, что Льюис часто бывал в гостях у Канье и отмечал Пасху с его семьей. «Льюис Хэмилтон у меня дома, и мы играем музыку в моей студии. Мы устраиваем пасхальный бранч, и вся семья там — семья моей жены, мои друзья, все. И все спрашивают: „Что это за музыка?“ А я отвечаю: „Это музыка Льюиса Хэмилтона“. Они говорят: „О боже! Это действительно здорово“», — рассказывал Уэст. Музыкант расстался с блогершей в 2022 году. Предположительно, с тех пор она была свободна, хотя СМИ и приписывали ей громкие романы.

Встречалась ли я с кем-то тайно? Честно говоря, нет. Разве это не безумие? Ким Кардашьян

Теперь Кардашьян отхватила не только знаменитого, но и богатого и красивого кавалера, который еще и младше нее на четыре года.

Фото: IMAGO/CHARLES SHOLL / www.globallookpress.com

Что известно о романах Льюиса Хэмилтона Хэмилтону приписывали романы с Шакирой, Рианной, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер (сестрой Ким Кардашьян) и Софией Вергарой. За свой 41 год гонщик никого не брал в жены, теперь же у него появилась статусная пассия. Однако не все верят в искренность отношений — поклонники не исключают, что это не любовь, а выгодное сотрудничество. Американка и британец могли воспользоваться слухами об отношениях ради пиара. Возможно, Льюису это нужно, чтобы отвлечь общественность от неудачного первого сезона в «Феррари». Время покажет. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.