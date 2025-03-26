Раскрыт гонорар Кристины Орбакайте за выступление на корпоративах

Орбакайте брала 250 тысяч долларов за выступления на корпоративах под фонограмму

Уехавшая из России певица Кристина Орбакайте сейчас дает концерты за границей. Но в прошлом поднявшаяся на вершины российского шоу-бизнеса усилиями своей матери певица зарабатывала большие деньги, не гнушаясь выходить на сцену под фонограмму. Об этом на шоу НТВ «Звезды сошлись» рассказал актер Анатолий Калмыков.

Он пояснил, что однажды ему пришлось выступать на одном корпоративе, где организатор сильно удивился его гонорару, который артист написал сам.

«Он смотрит и говорит: „Ты чего такой скромный, один нолик не помешает“. Я запереживал, не будет ли это несправедливо. А мне организатор говорит: „Посмотри, сколько певица заработала. Ее гонорар — 250 тысяч долларов за три песни под фонограмму“», — заявил Калмыков.

Сначала артист отказался называть имя исполнительницы, но под напором ведущих признался, что это Кристина Орбакайте.

В начале февраля певица Орбакайте объявила, что в мае и июне этого года отправится в турне по странам Европы с концертами. В афише артистки указаны Лиссабон, Оффенбах, Штутгарт, Аугсбург, Гамбург, Берлин, Цюрих, Барселона и Прага. Судя по социальным сетям звезды, она часто выступает в Израиле, а отдыхать предпочитает в странах Латинской Америки.