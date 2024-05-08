«Лист салата айсберг». Собчак высмеяла наряд Марии Шараповой | 360°

08 мая 2024, 00:06
«Лист салата айсберг». Собчак высмеяла наряд Марии Шараповой
Собчак иронично сравнила платье Шараповой на Met Gala с листом салата
Журналистка Ксения Собчак не обошла своим вниманием образ российской теннисистки Марии Шараповой на Met Gala 2024. Телеведущая опубликовала комментарий в Telegram-канале.
Шарапова стала гостьей ежегодного бала Института костюма Met Gala. Теннисистка вышла на ковровую дорожку в желтом макси-платье с открытыми плечами, которое дополнила салатовой накидкой со шлейфом.
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Свой образ россиянка дополнила серьгами с жемчугом и белыми туфлями. Над нарядом работал американский дизайнер Прабал Гурунг. Стилисты собрали волосы Шараповой в хвост и украсили его цветами.
Ксения Собчак иронично оценила наряд теннисистки.
«Мария Шарапова немного в листе салата айсберг», — написала она.
Дресс-коду бала Met Gala в этом году дали название «Сад времени». Ежегодное благотворительное мероприятие Института костюма нью-йоркского музея Метрополитен состоялось 6 мая. 360.ru выбрал лучшие наряды знакового события.
Мода
Ксения Собчак
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