«Лишь бы не в России». В Сети бурно отреагировали на желание Пугачевой снять с Галкина статус иноагента

«АиФ»: Пугачева пыталась при помощи связей снять с Галкина статус иноагента

Фото: РИА «Новости»

Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева якобы попыталась во время своего посещения России добиться снятия с ее мужа Максима Галкина* статуса иноагента. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По мнению авторов статьи, это может говорить о желании звездной четы вернуться на родину. Пользователи соцсетей на это отреагировали бурно.

«По их мнению, пусть бывшая „примадонна“ продолжает жить где угодно, хоть в Израиле, хоть на Кипре, хоть в Латвии. Лишь бы не в России», — сказано в статье.

Ранее стало известно, что Пугачева приедет в Латвию с Кипра, где она жила после отъезда из Израиля. В ее новом доме будут усиленные меры безопасности.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

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