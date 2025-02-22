Липосакция, Мальдивы и электроинструменты. Стал известен набор подарков номинантам «Оскара»

Номинанты на «Оскар» получат подарочный пакет на два миллиона долларов

В 2025 году номинанты на «Оскар», среди которых российский актер Юра Борисов , получат подарки на два миллиона долларов. В пакет входят путешествия, бьюти-процедуры и предметы роскоши, сообщило издание The Sun .

Также номинанты получат более одного миллиона долларов в качестве фонда помощи пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Местные застройщики предложили различные услуги и скидки.

Номинанты смогут провести четыре ночи в дорогих отелях на Мальдивах. Стоимость пакета от курорта JOALI составляет 16 тысяч долларов. На Шри-Ланке звезды смогу посетить курорт Santani на шесть тысяч долларов. Потом номинанты побывают в Испании в отеле Cotton House в Барселоне.

Помимо поездок, номинантам предоставят услуги пластических хирургов, специализирующихся на преобразующей липосакции рук и ног.

«Эти новаторские процедуры, которые могут стоить более 20 000 долларов, предлагают комплексное 360-градусное похудение плеч, верхней части рук и ног, точно воздействуя на упрямый жир с помощью передовых методов соскабливания и отсасывания для „непревзойденных результатов“», — сообщило издание.

В подарочный пакет входят дизайнерская одежда, предметы мебели, членство в различных клубах, и даже электроинструменты.