Линдеманна обязали выплатить 67 млн рублей за отмененный концерт в Твери

ТАСС: суд постановил взыскать с Линдеманна 67 млн рублей за отмену шоу в Твери

Лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна обязали выплатить более 635 400 евро (свыше 67,166 миллиона рублей) за отмененный концерт в Твери. Постановление об этом вынес Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России, сообщил ТАСС .

Из решения суда следует, что договор с Линдеманном заключило ООО «Прайм маркетинг». И музыкант был обязан в августе 2021 года выступить на фестивале «Макларин за родину» на территории пивоварни «Афанасий» в Твери.

Шоу должно было продлиться целых 70 минут. Услуги артиста полностью оплатили. Но лидер Rammstein отменил выступление, но средства не вернул.

С этим делом также был связан процесс между заказчиком фестиваля Максимом Лариным и продюсером Линдеманна Анаром Рейбандом.

Ларин рассчитывал заключить с ним договор о рекламных услугах в Тверской области и перевел ему 10 миллионов рублей в качестве подтверждения серьезности намерений.

В дальнейшем стороны так и не заключили договор, но полученную сумму продюсер музыканта возвращать не стал. Тогда Ларин решил разбираться в ситуации в судебном порядке.

Конаковский городской суд Тверской области постановил взыскать с Рейбанда 10 миллионов рублей, затем это решение оставил без изменения и Тверской областной суд.