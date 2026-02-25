Лидии Федосеевой-Шукшиной потребовалась экстренная помощь врачей

Народной артистке России Лидии Федосеевой-Шукшиной требуется экстренная помощь врачей из-за риска инфаркта. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По информации источника, у Лидии Николаевны обнаружили сердечную недостаточность. Теперь ей необходима срочная госпитализация из-за риска инфаркта.

В октябре 2025 года Федосеева-Шукшина перенесла операцию на сердце, ей провели стентирование. Однако стабилизировать состояние 87-летней актрисы удалось ненадолго.

Федосеева-Шукшина снялась более чем в 100 фильмах, среди которых «Калина красная», «Сверстницы», «Мертвые души», «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Виват, гардемарины!» и другие.

