«Жванецкий наших дней». Актер и комик Василий Антонов умер в нищете и одиночестве

Актер Василий Антонов умер в 62 года в нищете

Известный актер, сценарист и комик Василий Антонов умер 13 февраля на 63-м году жизни в нищете и одиночестве. О кончине артиста сообщил сайт «Кино-театр.ру» .

«Двадцать второго сентября 1963, Воркута — 13 февраля 2026», — указали авторы публикации.

Причиной смерти стали алкогольная интоксикация и поражение внутренних органов.

«Василий был главным и, пожалуй, единственным соавтором Сергея, с которым у него было идеальное творческое совпадение. Сергей всегда говорил о нем: „Жванецкий наших дней“», — вспомнила жена актера Сергея Белоголовцева Наталья, чьи слова привела «Газета.ru».

Ее супруг познакомился с Антоновым в Московском горном институте. Дружба оказалась долгой и крепкой, вместе они создали театр «Светлый круг», писали сценарии для спектаклей, выступали в КВН за команду «МАГМА» и занимались другими проектами.

Антонов также известен по сериалу «33 квадратных метра» и проекту «ОСП-студия».