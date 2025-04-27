Лидер Little Big Прусикин назначил номинала для получения дохода из России

Оставшийся без отчислений из-за статуса иностранного агента лидер Little Big Илья Прусикин* переоформил все права на товарный знак на директора коллектива Алину Пязок. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Авторы уточнили, что сделку участники провели около года назад. Такое решение позволит уехавшему в США Прусикину* получать доход из России после ужесточения законодательства об иностранных агентов.

Пязок вместе с другими участниками коллектива живет в Лос-Анджелесе, но теперь к обязанностям директора получила статус номинального владельца бренда группы, авторские отчисления пройдут через нее.

В мае прошлого года Telegram-канал Mash сообщил о блокировке всех российских банковских счетов лидера группы Little Big.

По данным авторов, такое решение приняли в ФНС из-за накопленных долгов по налогам на 182 тысячи рублей от единственного неликвидированного ИП, которым владеет артист.

*Признан в России иностранным агентом.