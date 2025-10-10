Лидер КНДР приобнял Шамана после концерта в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично поблагодарил российских артистов за концерт в Пхеньяне, а певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Шаман, даже приобнял. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи

«Товарищ Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт российских деятелей искусства», — говорится в материале.

После завершения выступления лидер КНДР, выражая свою благодарность, приобнял Дронова.

Концерт состоялся на сцене театра «Мансудэ». Перед зрителями выступили известные российские исполнители, а также артисты Ансамбля песни и пляски ВКС России, Театра балета Аллы Духовой «Тодес» и Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого.

Как ранее признавался Шаман, зрители в Пхеньяне сначала были сдержанными, но ему удалось их раскачать так, что они реагировали как на рок-концерте.