Николай Расторгуев признался, что выходил на сцену вскоре после пересадки почки

Певец Николай Расторгуев рассказал Общественной Службе Новостей о самом опасном случае в своей концертной практике.

Долгие годы исполнитель боролся с болезнью почек, и после операции по пересадке органа ему запретили выступать в течение полугода. Артист признался, что нарушил предписания врачей: уже через пару месяцев он решился выйти на сцену.

«Я решил рискнуть, это был День России, и наша группа была заявлена. Подвести зрителей и свою команду я не мог», — заявил Расторгуев.

Он назвал риски оправданными, указав на большую любовь к своей публике. По словам певца, здоровье для него остается на втором, а иногда и на третьем месте.