Жители Молдавии сейчас находятся в очень напряженном состоянии. Об этом рассказал «Абзацу» рожденный там лидер группы «7Б» Иван Демьян.

По его словам, граждане Молдавии переживают относительно того, что видят на улице войска НАТО. Там опасаются повторения ситуации, произошедшей на Украине.

«Американцы уже превратили украинцев в мясо на убой. То же самое может произойти в Молдавии — русский народ живет в Тирасполе. Но там ведь не только русский народ — там и другие народы живут в дружбе и позитиве», — подчеркнул музыкант.

Он добавил, что жители Приднестровья готовы принять вызов, однако ситуация становится все более напряженной.