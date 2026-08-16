«Личный момент». Лепс объяснил жест со средним пальцем на концерте

Григорий Лепс на одном из своих недавних концертов показал средний палец в камеру. Его выходка попала в объектив одной из поклонниц, сообщило издание Super.ru.

Во время исполнения песни Лепс посмотрел прямо в камеру и показал нецензурный жест. Шокированная поклонница выложила видео в соцсетях. Артист отреагировал на публикацию, объяснив свое поведение.

«Нет, конечно, вы что. Это по тексту песни „Аминь“, к словам „И назад уже никак“… Личный момент, в общем», — написал исполнитель.

Это не первый случай, когда концерт Лепса запомнился зрителям. Осенью 2024 года певец выступал в Казани, причем тогда хватило неприятных моментов. В конце концерта один из зрителей обматерил артиста и получил от Лепса такой же нецензурный ответ.