«Извинятся пускай, примем». Сбежавшим из России дали совет, как вернуться обратно

Экс-премьер Степашин: многие, кто уехал из РФ после начала СВО, хотят вернуться

Многие уехавшие из России знаменитости хотят вернуться обратно, но не знают, что нужно для этого сделать. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Сейчас многие хотят вернуться, но не знают как. Вот я очень любил актрису Чулпан Хаматову, много раз с ней встречались. Она прекрасная актриса. Чего умотала? А сейчас не знает, как вернуться», — сказал он.

Степашин добавил, что Хаматова не востребована в Прибалтике. По его словам, актрису раньше поддерживал президент России Владимир Путин и они были в хороших отношениях.

Кроме того, он экс-премьер-министр напомнил, что до начала специальной военной операции и отъезда из России Хаматова занималась благотворительностью, у нее был фонд помощи детям.

По мнению Степашина, люди, которые не были признаны иноагентами, могут спокойно вернуться на родину.

«Вернутся. Извинятся пускай, примем. <…> Никто их не тронет. Пускай возвращаются», — заключил он.