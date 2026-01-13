«Требовал называть себя Господом». Экс-работницы Хулио Иглесиаса обвинили его в насилии и домогательствах

Оскорбления, тотальный контроль и принуждение к сексу без согласия — так вел себя испанский певец Хулио Иглесиас со своими домработницей и физиотерапевтом, которые жили в его закрытых особняках в Доминикане и на острове Лайфорд-Кей на Багамах. Об этом говорится в совместном расследовании изданий El Diario и Univision.

Журналисты три года собирали и проверяли информацию, а также запросили комментарий исполнителя. Но ни сам Иглесиас, ни представляющие его интересы адвокаты не ответили на вопросы.

Пострадавшие рассказали, что их заставляли носить платья, напоминающие наряды рабынь Симона Боливара. Кроме того, певец строго следил за тем, чтобы девушки не набирали лишний вес.

«Он постоянно их взвешивал, чтобы они оставались худыми, как ему нравится. Он просматривал их телефоны и запрещал покидать территорию поместий, а также требовал называть себя Господом», — рассказала одна из авторов расследования.

Бывшая домработница подчеркнула, что 77-летний артист часто вызывал ее к себе в спальню в конце рабочего дня и проникал пальцами в вагину и анус.

«Он использовал меня почти каждую ночь. Я чувствовала себя объектом, рабыней. Эти сексуальные контакты происходили в присутствии другой работницы, которая имела превосходство над домашней прислугой», — заявила она.

Вторая пострадавшая рассказала, что Иглесиас во время прогулки по пляжу сначала насильно ее поцеловал, а после начал щупать за грудь. Свои практики артист сопровождал пощечинами и оскорблениями.

Все это происходило в разгар пандемии в 2021 году на закрытых виллах артиста. Остаться без работы девушки не могли, поэтому вынужденно терпели все издевательства. В начале января при поддержке журналистов и общественной организации Women’s Link Worldwide пострадавшие подали заявление Прокуратуру Испании.

В начале января 2024 года таможенники аэропорта Пунта-Кана Доминиканской Республики задержала певца Хулио Иглесиаса за попытку провоза 40 килограммов запрещенных продуктов с Багамских островов.