«Лез целоваться». Гвоздикова назвала пристававшего к ней Депардье хулиганом

Гвоздикова заявила, что Депардье пытался поцеловать ее и ущипнуть ниже пояса

Народной артистке России Наталье Гвоздиковой довелось поработать со скандальным французским актером Жераром Депардье на съемках фильма «Поздняя любовь». На YouTube-канале RTVI Развлечения она рассказала, как складывались их с коллегой отношения.

«Он все лез ко мне целоваться, обниматься, он даже хулиганство позволил себе в кадре. Жерар попытался ущипнуть меня чуть ниже пояса», — поделилась актриса.

Гвоздикова не обиделась на партнера, а просто отомстила в шутливой форме, подставив его во время работы. Депардье положил на пол листок с текстом песни, которую ему нужно было исполнить в кино. В этот момент актриса намеренно наступила на бумагу с подсказкой ногой. При этом французский артист тоже нередко позволял себе юмор по отношению к коллеге.

Гвоздикова отметила, что Депардье талантлив, но чрезмерно наглый. Однажды на фестивале Кинотавр он устроил пьяный дебош. Актер разнес унитаз, упал и разбил себе нос.

Недавно Депардье получил повестку в суд из-за обвинения в сексуальном насилии. Заседание по делу артиста намечено на октябрь этого года.