Левкин из «На-на» перед смертью развеял миф о Пугачевой

Певица Алла Пугачева не имела большого влияния на шоу-бизнес в 90-е годы. Бывший солист группы «На-на» Владимир Левкин сообщил об этом незадолго до смерти в интервью журналу «7 Дней» .

Музыкант пересекался с примадонной на концертах и мероприятиях. Пугачева произвела на него хорошее впечатление, несмотря на эксцентричный характер. Левкин подтвердил, что певица имела фаворитов и помогала им, но не согласился с тем, что она могла закрыть кому-то путь на сцену.

«Влияние она определенно имела, но я бы не стал утверждать, что она прямо-таки перекрывала кому-то кислород», — сказала он.

Левкин умер на 58-м году жизни от рака лимфатической системы. Он прошел химиотерапию и пересадку костного мозга, но не смог побороть болезнь. Продюсер и композитор Бари Алибасов заявил, что музыкант внес большой вклад в развитие «На-на», но после ухода не смог сделать сольную карьеру.