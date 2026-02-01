Лев Лещенко дал важный совет молодому поколению в свой день рождения

Молодому поколению в России нужно стараться жить с добром. Такой совет в беседе с 360.ru дал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

«Жить добром и со светлыми помыслами», — отметил он.

В воскресенье, 1 февраля, Лещенко празднует 84-летие. Он признался, что телефон разрывается от звонков друзей и коллег.

В конце 2025 года в СМИ появились слухи о сокращении сольных концертов Лещенко и отказе выступать на частных мероприятиях. Сам исполнитель их опроверг и заявил, что намерен продолжать творческую деятельность.

По словам певца, он не испытывает никаких физических трудностей, а от мероприятий отказывался из-за тщательной подготовки к масштабному четырехчасовому выступлению в Кремле без антрактов.

Ранее Лещенко выступил на концерте со сломанной рукой. Мэтр эстрады не рассказал, как именно получил травму, но не стал отменять запланированные выступления.