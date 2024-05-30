«Лети на небо, девочка». Кудрявцева посвятила пост Заворотнюк

Телеведущая Кудрявцева опубликовала пост скорби в связи со смертью Заворотнюк

Anatoly Lomokhov
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева выразила соболезнования родным и близким скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк. В своем Telegram-канале она разместила соответствующий пост.

«Лети на небо, девочка. Добрая, красивая, сильная, смешная — запомню тебя такой», — написала она.

Телеведущая опубликовала архивную фотографию с Заворотнюк. Судя по кадру, это селфи, сделанное Кудрявцевой в домашней обстановке.

@lerakudryavtseva/Telegram
Фото: @lerakudryavtseva/Telegram

Актриса умерла в ночь на 30 мая от рака головного мозга. Трагическую новость подтвердила ее дочь Анна.

Коллеги выражают соболезнования семье Заворотнюк и вспоминают, какой была актриса. Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня» Екатерина Дубакина назвала артистку целеустремленным и трудолюбивым человеком.

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