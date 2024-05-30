Актриса Анастасия Заворотнюк всегда отличалась добротой, целеустремленностью и желанием помочь коллегам. Ее смерть стала невосполнимой утратой для всех, рассказала 360.ru исполнительница одной из главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня» Екатерина Дубакина.

«Она была очень целеустремленным человеком, трудолюбива. В ней никогда не было актерствования — хочу, не буду. Очень скромно всегда себя вела. Старалась помогать всем коллегам», — заявила артистка.

Заворотнюк, по ее словам, всегда отличалась чуткостью по отношению к коллегам.

«Если спрашиваешь какой-то совет, всегда откликалась. Была очень отзывчивым человеком», — сказала Дубакина.

Она также вспомнила, что во время съемок «Моей прекрасной няни» Заворотнюк очень тепло относилась ко всем на площадке. Давала коллегам рекомендации, если те просили.

«Сил близким. Очень страшная новость», — заключила Дубакина.

Актрисы Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Она скончалась после долгой борьбы с тяжелой болезнью.