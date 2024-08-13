«Летела разводиться». Анна Седокова сообщила о проблемах в семье

Певица Седокова заявила, что планировала развестись с мужем по прилете в США

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Анна Седокова заявила, что чуть не развелась с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram*

Артистка опубликовала серию видео из машины с 32-летним мужем, где они держатся за руки. Пара ехала в Майами под романтическую музыку.

«Когда летела разводиться, но что-то пошло не так», — подписала один из роликов Седокова.

Пара поженилась в 2020 году. Сейчас 41-летняя певица живет в Москве и участвует в шоу на российском телевидении, пока ее супруг работает в США. Звезда уже не раз намекала на серьезные разногласия в семье.

Недавно Седокову экстренно прооперировали в одной из московских клиник. Певица добавила, что после выписки ей потребуется достаточно длительное восстановление.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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