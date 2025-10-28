Лещенко стал реже выступать из-за проблем со здоровьем

Народный артист Лев Лещенко перестал выступать с долгими сольными концертами и сократил число корпоративов до двух в месяц. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, 83-летний певец предпочел меньше находиться на сцене из-за одышки и больной спины. Теперь он поет под фонограмму не более 40 минут.

Из-за проблем со спиной Лещенко не может долго стоять, поэтому исполняет большое количество песен, только сидя на стуле. Сам артист говорит, что на больших шоу не может позволить себе такой «стыд». Также Лещенко ради сохранения здоровья перестал выезжать за пределы Москвы.

В райдер звезды входят вода, чай-кофе, бутерброды, а гонорар составляет 2,5 миллиона рублей. Певец, в отличие от коллег по цеху, не требует никаких секьюрити и дорогих машин. Его близкие отметили, что исполнитель выходит на сцену не ради денег.

