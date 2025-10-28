Лещенко опроверг сообщения об отказе выступать на концертах

Народный артист Лев Лещенко продолжает петь и сейчас работает над новым мероприятием, в котором будут участвовать почти 30 ведущих звезд российской эстрады. Сообщения о проблемах со здоровьем и отказах выступать на сцене певец в беседе с 360.ru назвал фейком.

«Не отказывался я не от чего. Я давно не пою на больших концертах. Выступаю только на тех, где меня просят спеть, вот и все», — уточнил артист.

Лещенко подчеркнул, что прекрасно себя чувствует и продолжает активно работать.

«Сейчас в студии пишу песни для программы 1 декабря, которая будет называться „День Победы“. Там будет 27 наших топовых артистов. Большой концерт, грандиозный, который я готовлю как режиссер, сценарист и автор. И как певец еще буду петь», — отметил он.

Артист добавил, что во время концерта на сцену даже выедут танки.

«Каждая песня — с действием. Такого у нас не было никогда и не будет», — добавил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Лещенко якобы начал отказываться долго выступать на сцене из-за одышки и больной спины. По его данным, исполнитель ради заботы о здоровье перестал выезжать за пределы Москвы.