Лещенко назвал песню, ставшую отображением Великой Отечественной войны

Песня «Священная война» стала полноценным отображением Великой Отечественной войны. Об этом заявил народный артист России Лев Лещенко в беседе с ТАСС .

По его словам, среди различных произведений искусства именно песня является инструментом, который позволяет наиболее точно передать события какой-либо эпохи.

Артист уверен, что у вокальной музыки в этом плане больше возможностей, чем у театра, кино или архитектуры.

«Песня — это особый жанр. <…> Скажем, одна „Священная война“ может закрыть тему Великой Отечественной войны. Песня тут будет более мобильной, точной для определения того времени», — пояснил Лещенко.

