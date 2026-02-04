Лев Лещенко рассказал о своей главной мечте во время празднования 84-летия

Лев Валерьянович Лещенко отметил свое 84-летие в кругу друзей и коллег. Празднование прошло в формате литературно-музыкального вечера, где звучали классические произведения. Об этом сообщил MK.RU .

«Мы прекрасно отметили мой день рождения, — признался Лев Валерьянович. — Все пели. Были ребята — мои друзья из Большого театра, много эстрадных исполнителей было. В общем, все проходило в классическом формате».

Несмотря на праздник, Лещенко не позволил себе расслабиться. Уже на следующий день он выступил в Кремле на концерте, посвященном 55-летнему юбилею фильма «Офицеры». Звезды активно поздравляли его с прошедшим днем рождения, а после выступления зрители устроили ему продолжительные овации.

На вопрос корреспондентов о мечте Лев Валерьянович ответил, что не думает о материальных благах.

«Мечтаю о здоровье, — озвучил свою главную мечту Лев Валерьянович. — О чем еще может мечтать человек в моем возрасте?»