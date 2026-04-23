Лерчек раскрыла, кто вложился в ее косметический бренд

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) раскрыла, кто инвестировал в ее косметический бренд Eyya Skin. Вместе с возлюбленным Луисом Сквиччиарини она рассказала об этом подписчикам в соцсетях.

Лерчек начала работать над брендом во время домашнего ареста, когда была здоровой. В рекламных роликах она уже предстала в новом образе. После нескольких сеансов химиотерапии онкобольной Лерчек пришлось побрить голову налысо.

Блогер призналась, что гражданский муж ее поддерживает. Она добавила, что Луис помог ей и в финансовом плане, вложившись в ее косметический бренд.

«На помощь пришел Луис, у него были отложены накопления», — сказала Лерчек.

Она добавила, что возлюбленный копил деньги на открытие собственной школы танцев, о которой давно мечтал. Сам Сквиччиарини заявил, что сделал хороший выбор. По его словам, он верит в проект блогерши и теперь у него появилась возможность развивать его вместе с ней.

Ранее бывший муж Лерчек Артем Чекалин после оглашения приговора в столичном суде опубликовал видеообращение, в котором отказался признавать вину за вывод 250 миллионов рублей за рубеж. Он заявил, что подаст апелляцию.