«Если вы видите это». Экс-муж Лерчек удивил признанием

Чекалин в видеообращении заявил о своей невиновности

Экс-супруг популярного блогера Лерчек Артем Чекалин записал видеообращение, в котором отказался признавать вину в выводе 250 миллионов рублей за границу. Видео опубликовала защита мужчины в его социальных сетях.

Публикация вышла почти сразу после оглашения приговора в Гагаринском суде Москвы. Однако саму запись Чекалин сделал раньше.

«Если вы видите это видео, значит меня осудили за то, чего я не совершал. Я абсолютно уверен в том, что у меня нет вины, я ее не признаю», — заявил мужчина

Чекалин уверил, что полностью выплатил все налоги и считает себя невиновным, он намерен добиваться отмены приговора через апелляцию.

Гагаринский суд Москвы 13 апреля приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима. По версии следствия, бизнесмен вывел из России более 250 миллионов рублей. Эти деньги семья получила от продажи марафонов блогера Лерчек, Валерии Чекалиной.

Артема и Валерию Чекалиных в 2023 году обвинили в неуплате налогов и отмывании денег.

Позднее оба уголовных дела закрыли. Однако в 2024 году они стали фигурантами третьего уголовного дела — о незаконном выводе средств за пределы России.